Курс гривны пикирует вниз: как выборы 2020 повлияли на курс валют

Курс доллара в Украине - насколько выборы 2020 обвалили гривну / УНИАН

Курс доллара в Украине после выборов резко пошел вверх.

Курс гривны от НБУ на 26 октября просел на две копейки – до 28,29 грн/$. Официальный курс гривны к евро на сегодня снизился на 14 копеек – до 33,55 грн/евро.

Курс доллара в обменниках подскочил, в среднем, на пять копеек в покупке – до 28,45 грн/$. Продать баксы можно по 28,25 грн/$. Такие котировки дают обменники Киева утром 26 октября.

Евро на черном рынке стоит 33,70 грн/евро (оно подорожало на семь копеек). Сдать евро можно по 33,20 грн/евро.

Курс доллара на межбанке пока держится на уровне 28,30-28,32 грн/$, евро – на отметках 33,54-33,56 грн/евро.

Курс доллара в Украине - прогноз