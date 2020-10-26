Курс гривны пикирует вниз: как выборы 2020 повлияли на курс валют

Курс доллара к гривне укрепился до 28,29-28,45 грн/$, а курс евро – до 33,55 грн/евро.
Курс доллара в Украине после выборов резко пошел вверх.
Курс гривны от НБУ на 26 октября просел на две копейки – до 28,29 грн/$. Официальный курс гривны к евро на сегодня снизился на 14 копеек – до 33,55 грн/евро.
Курс доллара в обменниках подскочил, в среднем, на пять копеек в покупке – до 28,45 грн/$. Продать баксы можно по 28,25 грн/$. Такие котировки дают обменники Киева утром 26 октября.
Евро на черном рынке стоит 33,70 грн/евро (оно подорожало на семь копеек). Сдать евро можно по 33,20 грн/евро.
Курс доллара на межбанке пока держится на уровне 28,30-28,32 грн/$, евро – на отметках 33,54-33,56 грн/евро.
Курс доллара в Украине - прогноз
- Ранее эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара. На снижение курса гривны влияют несколько факторов.
- Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объяснил, почему курс доллара может взлететь до 39,5 грн/$. Власти нечем сдерживать обвал нацвалюты в условиях мирового кризиса и отсутствия валютных поступлений.
- Аналитик международной финансовой компании Телетрейд Сергей Родлер спрогнозировал, каким будет курс доллара в ближайшее время.
- Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе отмечается, что обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн/$, на конец года - 28,8 грн/$.
Автор: Диана Беловодская