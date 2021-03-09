УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Курятина в Украине рискует исчезнуть с прилавков: документ

9 марта 2021, 18:23
Прослушать новость
Остановить

Запрет кормовых добавок может спровоцировать потерю поголовья птицы. А это повлечет за собой резкий и неконтролируемый рост цен на куриную продукцию.

Купить курицу в Украине станет сложнее - что случилось
Купить курицу в Украине станет сложнее - что случилось / 1zoom.ru

Купить курятину в Украине станет сложнее, если власти в ближайшее время не откорректируют законодательство.

Минздрав обнародовал приказ о запрете кормовых добавок для откорма птицы – чтобы привести украинскую продукцию в соответствие с европейскими нормами безопасности мяса птицы. Эксперты из Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) уже заявили, что данный документ влечет за собой фактический запрет реализации украинского мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами.

Запрет кормовых добавок может спровоцировать потерю поголовья птицы. А это повлечет за собой резкий и неконтролируемый рост цен на куриную продукцию, подчеркнули в ассоциации.

ЕБА направила в Минздрав и Государственную регуляторную службу письменный призыв не допустить запрета использования кормовых добавок для откорма птицы в Украине. В ассоциации заверяют, что данные добавки не вредят человеку. Более того, по их данным, в европейских странах их тоже используют.

"Отметим, что мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам. Так, в Украине, по официальным данным Госстата, в 2019 году украинцы потребляли 53,6 кг мяса на 1 человека, из которых мясо птицы составляло 26 кг, или 49%", – заявили в ассоциации.

Цены в Украине: новости

курятина цены на продукты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Курятина в Украине рискует исчезнуть с прилавков: документ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Шмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреляШмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - экспертКабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Стало известно об отключении тепла в Донецкой областиСтало известно об отключении тепла в Донецкой области Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИМосква и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Украинцев предупредили о росте цен на жизненно важные товарыУкраинцев предупредили о росте цен на жизненно важные товары
Следующий материал

Последние новости

19:34
Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри
19:28
Ткаченко поведал, помогут ли санкции США "забанить" на YouTube каналы Козака Видео
19:23
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
19:19
В Николаеве боец ВСУ жестоко избил водителя троллейбуса Видео
19:03
Консул пригрозил медикам из Польши за отказ лечить пострадавших украинцев Видео
Реклама
18:55
Названы самые популярные предметы на ВНО-2021
18:51
Не значит рак: какой плохой анализ не всегда указывает на смертельное заболевание Видео
18:44
В "красных" областях карантина запретили общественный транспорт Видео
18:33
Лимонный сок: как он может улучшить здоровье Видео
18:23
Курятина в Украине рискует исчезнуть с прилавков: документ Видео
18:13
Кулеба заявил, что Украина не позволит вмешиваться в закон о нацменьшинствах Видео
18:02
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
17:36
Политолог назвал три ключевые темы разговора Зеленского и Байдена Видео
17:30
Украине нужна комплексная программа по охране окружающей среды - эколог
17:10
Израиль снова ссорится с Украиной из-за Шухевича Видео
17:09
Поставщики газа не имеют права предоставлять Нафтогазу данные клиентов - адвокаты
17:06
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
16:58
Самый вкусный рецепт ухи - пошаговая инструкция приготовления Видео
16:38
Как красить глаза тушью под маску для лица Видео
16:35
Украина одобрила еще одну вакцину от коронавируса Видео
Реклама
16:05
В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ Видео
15:55
В Минкульте рассказали, как украинцы смотрят российские каналы Видео
15:52
В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошла потасовка Видео
15:44
В Минздраве назвали условия введения нового локдауна Видео
15:30
Половина Украины близка к красной зоне карантина – Шмыгаль Видео
15:14
В Минздраве рассказали, почему медики не хотят прививаться
15:14
Зеленский завуалированно ответил на "перл" Порошенко насчет вакцины Видео
15:09
Зеленский заговорил о локдауне и потребовал увеличить темпы вакцинации Видео
14:42
В МИД Чехии назвали время запуска COVID-паспортов в Евросоюзе
14:04
Пашинский откупился за свою новогоднюю стрельбу Видео
14:02
В "красном" областном центре Украины откроют крупнейший рынок Видео
14:01
"На парик Путину": Киселева высмеяли за сюжет о волосах на груди Зеленского Видео
13:14
Данилов заявил, что на этой неделе состоится очередное заседание СНБО Видео
13:13
Не все обработанные продукты вредны для здоровья - вот чего следует избегать Видео
12:55
Новый перерасчет пенсий с 1 апреля - кого коснется по закону Видео
12:54
Части Украины грозит 15 градусов мороза – синоптик Видео
12:23
Английский должен стать обязательным языком в Украине - секретарь СНБО Видео
12:22
"Украинский защищен": Зеленский заявил, что вопрос госязыка неактуален Видео
11:57
Зеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном Донбасс Видео
11:49
В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса
Реклама
11:32
Новые показатели регионов по COVID-19 - какая область в какой зоне Видео
11:29
Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube Видео
11:24
Крищенко раскрыл детали дела об убийстве сотрудницы киберполиции Видео
11:17
Арахисовое масло может вызывать неприятное заболевание кожи Видео
10:55
Коронавирус в Ивано-Франковске разбушевался: ситуация критическая Видео
10:42
Степанов признал, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану Видео
10:31
Москва может, но не хочет остановить войну на Донбассе - Арестович Видео
10:22
Мендель раскрыла, сколько зарабатывает в ОП, и какую купила машину Видео
10:13
Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину Видео
09:41
Прививки индийской вакциной CoviShield не хотят признавать в Израиле Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять