Курятина в Украине рискует исчезнуть с прилавков: документ

Купить курицу в Украине станет сложнее - что случилось / 1zoom.ru

Купить курятину в Украине станет сложнее, если власти в ближайшее время не откорректируют законодательство.

Минздрав обнародовал приказ о запрете кормовых добавок для откорма птицы – чтобы привести украинскую продукцию в соответствие с европейскими нормами безопасности мяса птицы. Эксперты из Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) уже заявили, что данный документ влечет за собой фактический запрет реализации украинского мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами.

Запрет кормовых добавок может спровоцировать потерю поголовья птицы. А это повлечет за собой резкий и неконтролируемый рост цен на куриную продукцию, подчеркнули в ассоциации.

ЕБА направила в Минздрав и Государственную регуляторную службу письменный призыв не допустить запрета использования кормовых добавок для откорма птицы в Украине. В ассоциации заверяют, что данные добавки не вредят человеку. Более того, по их данным, в европейских странах их тоже используют.

"Отметим, что мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам. Так, в Украине, по официальным данным Госстата, в 2019 году украинцы потребляли 53,6 кг мяса на 1 человека, из которых мясо птицы составляло 26 кг, или 49%", – заявили в ассоциации.

Цены в Украине: новости