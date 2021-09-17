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Львовянка требует повысить налоги: выяснено удивительное желание женщины

17 сентября 2021, 17:07
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Она считает, что таким образом удастся увеличить размер пенсий.

налоги
Женщина думает, что так повысят пенсии / zagranitsa.com

Львовянка ошеломила просьбой, с которой обратилась в Окружной административный суд Киева. Женщина требует обязать Кабинет министров увеличить размер единого социального взноса (ЕСВ). Причем, до 42%.

Об этом говорится на сайте ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева обратилась жительница Львовской области с иском к Кабинету Министров Украины и Пенсионному фонду Украины. Истица, кроме прочего, просит суд обязать Кабинет Министров Украины и Пенсионный фонд Украины повысить ЕСВ дважды - до 42%", - указано в сообщении.

Львовянка считает, что это позволит увеличить доход в госбюджет в налоговом эквиваленте. А затем, по ее словам, власти смогут повысить размер пенсий в Украине

Суд сразу дело не отклонил и на данный момент решает вопрос открытия производства.

Напомним, в Украине после опубликования Минэкономики новой предельной стоимости розничных цен на топливо, стоимость горючего резко выросла.

Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек. Таким образом с 25,94 гривен они поднялись до 26,61 гривен за литр. А для дизельного топлива они выросли на 63 копейки - с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.

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