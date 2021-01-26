Люди в шоке: украинцы получили первые платежки за коммуналку в 2021 году

С рынком комуслуг должны разобраться регуляторы, уверены эксперты.
С началом 2021 года для украинцев подготовили новый сюрприз. Немало домовладельцев получили уже первые платежки за коммуналку в новом году.
О своих впечатлениях и переживаниях они рассказали ТСН.
"Люди шокированы ценами. Мол, если они еще могут заплатить, то что делать старшим людям. У большого количества людей начали накапливаться долги по коммунальным услугам", - говорится в сообщении.
К тому же выросли цены на все, а зарплата не повысилась.
Как рассказала координатор жилищных и энергетических программ Опоры Татьяна Бойко, на самом деле именно недобросовестные облгазы и связанные с ними газсбыты и раздули цены.
Здесь, по словам экспертов, должны работать регуляторы: Антимонопольный комитет, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг, сообщает Obozrevatel.
Читайте такжеЗахват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов
Ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.