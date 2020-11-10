Миллионы украинцев могут остаться без газа: в чем причина

Согласно закону, с 1 января всем, у кого нет газовых счетчиков, будут отключать голубое топливо.
С 1 января 2021 года тем украинцам, у которых нет газовых счетчиков, будут отключать голубое топливо. Такая норма прописана в законе О коммерческом учете газа.
Таким образом около трех миллионов украинских семей в ближайшее время могут лишиться газа. Об этом рассказала глава энергетических и жилищных программ Опоры Татьяна Бойко, передает Obozrevatel.
При этом эксперт считает, что скорее всего голубое топливо не отключат, хотя должны были бы это сделать.
"Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ", – отметила Бойко.
По ее словам, в этой ситуации винить облгазы не стоит - сейчас нет возможности за свой счет установить счетчики.
Напомним:
- Нафтогаз повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 гривни за кубометр – такая цена на газ действует с 1 ноября 2020.
- Нафтогаз Украины повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 гривни за кубометр – это на 24,4% больше сентябрьской стоимости в 4,32 гривни. Таким образом стоимость отопление уже в ближайшее время может повыситься на 19,5%.
- Аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива". По его словам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн.
- Ранее компания Нафтогаз Украины ввела для абонентов тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон. Альтернативой тарифу Годовой стал тариф Месячный.
Автор: Анна Багрий