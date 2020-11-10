Миллионы украинцев могут остаться без газа: в чем причина

Украинцам без счетчиков будут отключать газ / УНИАН

С 1 января 2021 года тем украинцам, у которых нет газовых счетчиков, будут отключать голубое топливо. Такая норма прописана в законе О коммерческом учете газа.

Таким образом около трех миллионов украинских семей в ближайшее время могут лишиться газа. Об этом рассказала глава энергетических и жилищных программ Опоры Татьяна Бойко, передает Obozrevatel.

При этом эксперт считает, что скорее всего голубое топливо не отключат, хотя должны были бы это сделать.

"Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ", – отметила Бойко.

По ее словам, в этой ситуации винить облгазы не стоит - сейчас нет возможности за свой счет установить счетчики.

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