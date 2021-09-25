Минималка для врачей в 20 000 гривен: эксперт объяснил проблему с повышением зарплат

Медучреждения, у которых нет контрактов в НСЗУ, могут не получить минимальную зарплату в 20 тысяч гривен - экономист / Reuters

Сегодня сумму заработной платы, которую получают врачи, определяют сами больницы. В проекте государственного бюджета Украины-2020 указаны только примерные суммы. В специализированных медицинских учреждениях, которые финансируются не через Национальную службу здоровья, может возникнуть проблема с повышением зарплат. Об этом заявил экономист Павел Кухта.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в стране в последнее время изменилась система, а зарплаты контролируют и определяют сами больницы, у которых договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

"Они контрактуются Национальной службой здоровья Украины, она им платит за услуги, которые они предоставляют нам с вами, и, исходя из этого, определяют зарплаты врачей", - объяснил экономист.

По его словам, названные чиновниками суммы являются ориентировочным расчетом Минфина, который основан на расчетах количества врачей и бюджете, заложенном в Национальную службу

Кроме того, это примерный расчет Министерства финансов, который опирается на то сколько есть врачей и какой бюджет заложили в Национальную службу.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что несмотря на финансирование большей части медицинских учреждений путем НСЗУ, в стране работают и специализированные медучреждения. Там система финансирования отличается, поэтому на данный момент непросто сказать, будет ли в них реальная зарплата около 20 тысяч гривен в месяц.Читайте такжеРост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год

"Это первичная цепочка, вторичная, обычные наши больницы. Но есть много специализированных больниц, например, принадлежащих Академии наук, там немного другое финансирование, механизмы, это не НСЗУ. Основная масса больниц - это бюджет НСЗУ, плата за услуги больницам. Хорошо, что во время ковида повышают врачам зарплаты. Посмотрим, как оно будет, будет ли там реально 20 тысяч", - подчеркнул Павел Кухта.

Бюджет Украины на 2022 год

Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год. Документ был подготовлен и внесен в парламент Кабинетом министров Украины.

Глава правительства Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в проекте бюджета на будущий год предусмотрено 193 миллиарда гривен на финансирование медицинской отрасли. Это на 31 миллиард больше, нежели в предыдущем бюджете.

По словам Шмыгаля, минимальная зарплата врача в Украине должна составить 20 тысяч гривен, а средняя – выше 22 500 гривен. Младший медицинский персонал должен зарабатывать около 13 тысяч гривен в месяц.