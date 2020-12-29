Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе

С 1 января 2021 в Украине меняются зарплата и пенсии, цены на хлеб, тарифы / Фото pixaby

Новый год 2021 в Украине начинается не очень радостно. С одной стороны – минимальная зарплата растет на 20% сразу с первого января. Но с другой – на 20% растут и цены на газ для населения.

А помимо газа в Украине дорожают продукты, обещают пересмотреть свои тарифы в сторону повышения операторы мобильной связи и перевозчики. Нервно покурить теперь тоже не выйдет: растут и цены на сигареты.

Главред разобрался, что и как меняется в Украине с 1 января 2021 года.

Минимальная зарплата в Украине 2021 и пенсии

⇒ Минимальная зарплата в месячном размере вырастет с 1 января на тысячу гривен — до 6000 гривен (следующее повышение будет аж в декабре – до 6500 гривен).

⇒ Минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января — 1769 гривен (на 57 грн). Такие цифры прописаны в госбюджете на 2021 год.

⇒ Пенсии, привязанные к минимальной зарплате, тоже вырастут с 1 января 2021 года. Речь о выплатах тем, кому исполнилось 65 лет и у кого есть нужный страховой стаж в 30 (для женщин) или 35 лет (для мужчин). Их минимальная пенсия составит 2400 грн. Повышение составит 300 гривен.

Рост налогов

Деньги на рост минималки и других соцвыплат появятся в бюджете за счет роста налогов. Так, единый социальный взнос (ЕСВ) для ФОП вырастет с начала следующего года до 1320 грн в месяц (с 1100 грн), с декабря – уже до 1430 грн.

Из хороших новостей – ФОПам положены налоговые каникулы.

Остальные налоги 2021 в Украине преимущественно не меняются:

военный сбор – 1,5%;

подоходный налог для физлиц – 18%;

ЕСВ в Пенсионный фонд – 22% с зарплаты каждого работника;

налог на недвижимость – вырастет в связи с ростом минимальной зарплаты. Он устанавливается местной властью, но не должен превышать 90 грн за квадратный метр (то есть 1,5% от "минималки").

Тарифы на газ в Украине 2021 для населения

Читайте такжеПравославный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работатьВ январе 2021 снова подорожает газ для украинцев. В зависимости от региона тарифы для населения вырастут от 11% до 20,5%. Это значит, что за каждый кубометр придется выложить от 6,99 грн до 10,8 грн.

Напомним, Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа (абонплату) с 1 января 2021 года. В среднем цены вырастут на 80%.

Меняются и тарифы на электроэнергию: Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Установлена фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час.

А еще в НКРЭКУ предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%.

Цены на хлеб в Украине

Эксперт Руслан Сластен прогнозирует подорожание пшеничного хлеба на 5% в начале следующего года.

"Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба", — сказал он.

Мобильные операторы Украины – тарифы взлетят

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина, lifecell и оператор фиксированной телефонной связи Укртелеком повышают стоимость пакетов услуг с 2021 года, сообщают РБК-Украина и Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службы компаний.

Тарифы Киевстар – почти в два раза: пакет Безлим вырастает с 95 грн до 175 грн.

– почти в два раза: пакет Безлим вырастает с 95 грн до 175 грн. У Водафон дорожает: Vodafone 4G Smart XS – с 35 грн до 45 грн; Vodafone Smart S – до 85 грн; Vodafone 4G Smart M – до 130 грн.

дорожает: Vodafone 4G Smart XS – с 35 грн до 45 грн; Vodafone Smart S – до 85 грн; Vodafone 4G Smart M – до 130 грн. Lifecell анонсировал подорожание таких пакетов, как Лайфхак, Железная двадцатка, Интернет Жара, 4 безлимит 2019, Комфорт, Жара GO и Жара GO PLUS.

анонсировал подорожание таких пакетов, как Лайфхак, Железная двадцатка, Интернет Жара, 4 безлимит 2019, Комфорт, Жара GO и Жара GO PLUS. Укртелеком повышает стоимость пакета Домашний Базовый – до 139 грн/месяц вместо 117 грн/месяц.

Транспорт

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеПеревозчики анонсировали подорожание стоимости проезда в маршрутках, троллейбусах, трамваях и метро в самое ближайшее время. В среднем ожидается рост цен на 2-3 гривны.

Например, в Киеве проезд на ряде маршрутов уже вырос до 6-8 гривен за одну поездку. В январе прогнозируется повышение проезда до 10-12 гривен.

Цены на сигареты в Украине

Ориентировочно цены на сигареты (как электронные, так и простые) в 2021 году вырастут на 8-12 гривен. В частности, в январе прогнозируется подорожание на одну-две гривны – за счет подорожания стиков для электронных сигарет и роста акцизов.