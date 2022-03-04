"Мы будем подрывать экономику России": у стран G7 есть согласие уменьшать зависимость от газа РФ

Лиз Трасс / Фото Reuters

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что среди стран Группы семи есть согласие по поводу необходимости отказываться от российского газа.

"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл", – написала она в своем Twitter.

Также дипломат отметила, что санкции в отношении страны-агрессора будут вводиться и далее.

Ранее сообщалось, что новые санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения РФ войны против Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Читайте также"Тяжело для карманов россиян" - Ходорковский о санкциях"Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование", - сказала Нуланд.

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