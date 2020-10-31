Наследство, визы и тарифы: как глубоко в карманы украинцев залезут в ноябре

Карантин, наследство, визы - что меняется в Украине с 1 ноября 2020 / 1zoom.ru

Продление карантина в Украине захватило и ноябрь, отопительный сезон принес с собой новые цены на газ, а Рада собралась менять правила получения наследства.

Главред публикует главные изменения, которые ждут украинцев в ноябре 2020.

Цены на газ в ноябре 2020

Нафтогаз повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 грн за кубометр – такая цена на газ будет действовать с 1 ноября 2020.

"В ноябре: тариф месячный — 6330 грн за тысячу кубов, +35% относительно октября или более чем в два раза выше июля, тариф Годовой тоже увеличен — уже 6450 грн за тысячу кубов", – уже отметил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Он напомнил, что это цена без стоимости доставки и распределения (абонплаты, которая появилась в этом году при Зеленском, и которую он ещё зимой обещал отменить).

"Общий ценник: от 7000 до 20000 грн за тысячу кубов в зависимости от региона. Это при том, что этот газ уже в хранилищах и его стоимость — менее 3000 грн", – уточнил эксперт.

Ранее компания Нафтогаз Украины ввела для абонентов тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон. Альтернативой тарифу Годовой стал тариф Месячный.

Новый закон о наследстве 2020 – Украина меняет правила

До 5 ноября продолжается обсуждение инициативы Минсоцполитики касательно наследников, которые не ухаживали за пожилыми родственниками.

Читайте такжеЛунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успетьДокумент, который опубликован на сайте Минсоцполитики, предлагает: нельзя вступить в наследство, пока не возмещены расходы на уход за умершим родственником в доме престарелых или иных подобных госучреждениях.

За инициативу еще должны будут проголосовать депутаты Рады.

Заодно упомянем про закон о дарственной: в нем с 1 ноября 2020 ничего не меняется, но каждый год накануне ноября в СМИ начинает появляться информация, что украинцы не смогут вступить в наследство и оформить договор дарения, а их имущество якобы перейдет государству.

"Каждый ноябрь, с 2017 года, журналисты начинают истерику, что всё: с 1 ноября будет запрещена передача в наследство имущества, потому что нет оценщиков. Оценщики есть, передавать имущество можно! Всё идет по старой процедуре, как было и раньше", – рассказал в комментарии Главреду юрист Ростислав Кравец.

Детальнее читайте в нашем материале Дарение и вступление в наследство: что меняется с 1 ноября и в чем причина паники.

Карантин с 1 ноября 2020

Со 2 ноября начнет действовать новое зонирование: практически все области страны находятся в оранжевой зоне.

Напомним, в марте из-за коронавируса была объявлена пандемия. В этом месяце Кабмин продлил карантин в Украине до конца 2020 года. Также Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине – тоже до 31 декабря 2020 года.

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Визы для украинцев

С 1 ноября для украинцев Египет отменил уплату визового сбора – до 30 апреля 2021 года, сообщило Посольство Украины в Египте.

Без изменений остаются требования по обязательному наличию отрицательного результата ПЦР-теста. Его можно сделать заранее (но не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну) или сдать по прибытию в ряд курортных городов.

Читайте такжеВ зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020По-новому с 1 ноября будут оформляться украинские электронные визы (е-Визы). Также появится е-Виза для двукратного въезда.

Как пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, е-Визы начнут выдаваться быстрее:

срочное оформление электронной визы – за 1 рабочий день,

обычная процедура – 3 рабочих дня (ранее – до 9 дней).

При этом будут снижены тарифные ставки консульского сбора:

разовая электронная виза – ее цена упадет до $20 (ранее было $85);

двукратная Е-виза будет стоить $30.

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Изменения на дорогах

С 1 ноября 2020 в Украине появится еще больше ограничителей скорости.

К уже имеющимся лежачим полицейским добавятся бордюрные расширения, островки безопасности, разделительные полосы и чокеры.