Дарение и вступление в наследство: что меняется с 1 ноября и в чем причина паники

В Минюсте опровергли информацию об изменениях порядка оформления наследства / hodarenko.io.ua

В украинских СМИ прошла волна публикаций, посвященных изменениям в законодательство о вступлении в наследство и оформлении договора дарения.

В чем причина паники

В публикациях отмечалось, что уже с 1 ноября 2018 года украинцы не смогут вступить в наследство и оформить договор дарения, а их имущество якобы перейдет государству.

Подобная информация появляется на страницах СМИ уже несколько лет подряд накануне ноября, при этом украинцев пугают проблемами с оформлением наследства и дарения.

Разъяснение Минюста

По словам первого заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, информация о том, что с 1 ноября будет невозможно оформить наследство и заключить договор наследования является недостоверной.

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Как сообщила представитель Минюста, с первого ноября все граждане смогут беспрепятственно обращаться как к государственному, так и к частному нотариусам для оформления наследства и заключения договоров дарения, пишет "Юрлига".

Также действующее на данный момент в Украине законодательство не предусматривает обязательного проведения независимой оценки имущества во время оформления наследства или дарения.

Кроме того, в 2018 году заработали правки, которые касаются порядка вступления в наследство. Отныне сроки подачи документов на оформление наследства, которые были ограничены 6 месяцами, можно оспорить через суд.

Откуда появилась "страшилка"

Панические слухи о проблемах со вступлением в наследство появляются из-за постановления Кабмина №231, которое было принято еще в 2013 году и предусматривало переаттестацию субъектов оценочной деятельности. В документе речь шла о том, что исчезнут оценщики, которые смогут проводить оценку имущества при дарении и наследовании.

Однако еще в 2014 году постановление утратило силу в связи с принятием нового документа, а в 2015 году вообще было признано незаконным и отменено Высшим административным судом.

Вместе с тем, несмотря на законодательное урегулирование ситуации, СМИ нередко продолжают публиковать подобные "страшилки".

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила обязательное погашение кредитов, которые достались украинцам в наследство.