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"Не такие уж бешеные деньги": Резников рассказал, сколько должны получать министры

10 июля 2021, 16:26
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Резников обратил внимание на то, что уровень ответственности у министра огромный.

Алексей Резников
Резников рассказал, сколько должны получать министры / УНИАН

Зарплаты министров украинского Кабмина не должны быть меньше, чем 100 тысяч гривен в месяц, заявил вице-премьер Алексей Резников. По его мнению, это уменьшит коррупционные риски. А также позволит министру полностью сосредоточиться на публичной службе.

"Министр – это политическая должность", – заявил Резников в эфире одного из телеканалов 9 июля. Он отметил, что министр на работе практически всегда. В частности, когда он на больничном, то имеет право голосовать во время заседаний правительства, а если находится формально в отпуске, то его могут в любой момент отозвать.

Также Резников обратил внимание на то, что уровень ответственности у министра огромный.

"И поэтому, я считаю, до 100 тысяч гривен – это точно должна быть нормальная разумная заработная плата. Тем более что такие зарплаты в Украине есть", – подчеркнул вице-премьер.

И добавил, что такие суммы получают, например, судьи – по 200 тысяч: "А недоверие к судейскому корпусу есть в обществе, и небезосновательно".

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Резников особо отметил, что не видит проблемы, чтобы министры, заместители, члены правительства имели минимум по 100 тысяч гривен.

"Это не такие уж бешеные деньги, но реалистичные, чтобы спокойно работать, не переживать, чтобы семья занималась своими делами, и отдаваться полностью публичной службе", – добавил он.

Также вице-премьер убежден, что такая зарплата уменьшит риски коррупции.

Для справки: как пишет "Слово и дело", за май 2021 года ни один из министров правительства Дениса Шмыгаля не получил зарплату выше 100 тысяч, кроме уволенного главы Минздрава Максима Степанова. Зарплаты остальных колебались в пределах 60 тысяч.

Зарплаты в Украине – о чем сообщалось ранее:

18 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13 500 гривень для среднего медицинского персонала, и не менее 20 000 гривень для врачебного состава.

В сюжете ТСН можете узнать подробнее о повышении зарплат медикам:

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский планирует, что для лучших преподавателей президентского "университета будущего" зарплата будет стартовать с 4 тысяч "долларов или евро".

Кабмин зарплаты новости Украины Алексей Резников
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