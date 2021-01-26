"Неподъемная сумма": Кличко озвучил долги киевлян по коммуналке

Кличко назвал сумму долги киевлян за коммуналку / УНИАН

Долги жителей столицы за ЖКХ, в том числе за тепло и горячую воду, достигает 4 миллиарда гривен.

"Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность. Задолженность за ЖКУ, например, в столице на сегодня примерно 4 миллиарда гривен. И она – выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", – отметил мэр столицы Виталий Кличко в эфире Свободы слова на ICTV.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни удастся урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

"В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 млрд гривен за отопительный сезон только в Киеве – это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", – подчеркнул Кличко.

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К тому же он напомнил, что во время инициированной Ассоциацией городов встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, правительством и депутатами обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации разницы между фиксированной и рыночной стоимостью для теплопредприятий. Потому что подавляющее большинство украинцев не сможет оплатить коммунальные услуги.

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