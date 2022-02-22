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Новая цена за поллитровку: украинцам рассказали о подорожании водки

22 февраля 2022, 04:00
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Минимальная розничная цена за 1 литр стопроцентного спирта повышается до 484 гривен.

водка
/ УНИАН

В Украине больше всего контрафактного алкоголя мимо налоговой кассы продается в сети интернет.

Попытки закрыть эту опцию до сих пор успеха не имели, говорится в материале 112ua.tv.

Единственным инструментом в борьбе с демпингом теневиков в рознице являются минимальные цены – ценовые маркеры, дешевле которых продавать алкогольную продукцию в рознице нельзя, отмечают журналисты.

Уточняется, что в Кабмине находится проект минимальных оптово-отпускных и розничных цен на различные виды алкогольных напитков. Он разработан по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля от 16 марта 2021 года № 10917/1/1-21.

"Утверждать документ правительство не торопится. Согласно документу, минимальная розничная цена за 1 литр стопроцентного спирта повышается до 484 гривен (против нынешней 447,02 грн). Таким образом, минимальная розничная цена стандартной полулитровой бутылки водки крепостью 40% градусов повысится примерно на 7 грн до 96,82 грн за бутылку", - добавили журналисты.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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