Новый взлет коммунальных тарифов: подорожает отопление, газ и электричество

/ УНИАН

В Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.

Газ до декабря 2022-го подорожает на 20%, говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Украинцам за горячую воду и отопление придется платить на 16% больше, а электроэнергия подорожает на 17,5%.

Перевозки ж/д транспортом станут дороже на 13,5%.

Рост тарифов на газ в 2023 году – на 7,5%.

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Горячая вода, отопление и электричество станут дороже на 10%, прогнозируют в Минэкономики.

В 2024-м голубое топливо поднимется в цене на 10%, горячая вода и отопление – на 7,5%, а электроэнергия – на 5%.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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