Пенсии в Украине: когда и кому ждать повышения

Рост "минималки" с 1 сентября скажется на выплатах для пенсионеров, которые получают минимальные пенсии / УНИАН

Увеличения пенсий в 2020 году украинцам ждать не стоит, но в 2021-м Кабинет министров планирует индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров в возрасте 75+. Кроме того, в экспериментальном режиме начнется внедрение накопительной пенсионной системы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Украина 24.

Глава Кабмина отметил, что рост минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября скажется на выплатах для пенсионеров, которые получают минимальные пенсии.

"Это действительно незначительное повышение, которое коснется порядка 1,5 млн пенсионеров из более чем 13 млн, которые у нас на сегодня есть в Украине. В следующем году мы продолжим работу по индексации пенсий. Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - заявил Шмыгаль.

На вопрос, ждать ли увеличения пенсий в 2020 году, премьер ответил: "В этом году - больше нет. Но надо напомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали - это повышение пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент".

В следующем году Кабмин планирует ввести накопительную систему в экспериментальном режиме.

"2% от единого социального взноса, 2% от платы, которую человек платит. Фиксировать по фамилии и таким образом начать вот этот третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонифицированы. В будущем это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями. Другого пути у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет", - рассказал Шмыгаль.

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Пенсии в Украине