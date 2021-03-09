Пенсии в Украине вырастут до 7 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский сегодня провел очередное совещание с представителями Кабинета министров и парламента.
Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен.
Как передает Офис президента, для этого министерство разработало специальную систему.
По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.
"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она на совещании у президента Владимира Зеленского.
Кроме того, Минсоцполитики совместно с Минцифрой работают над переносом в онлайн как минимум 125 услуг в социальной сфере.
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Отдельным вопросом совещания стало внедрение понятия "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства" для возможности возврата части налогов кормильцу.
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Пенсии в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.