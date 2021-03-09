Пенсии в Украине вырастут до 7 тысяч гривен

Пенсии в Украине могут повысить / УНИАН

Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен.

Как передает Офис президента, для этого министерство разработало специальную систему.

По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она на совещании у президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Минсоцполитики совместно с Минцифрой работают над переносом в онлайн как минимум 125 услуг в социальной сфере.

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Отдельным вопросом совещания стало внедрение понятия "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства" для возможности возврата части налогов кормильцу.

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Пенсии в Украине - о чем ранее сообщал Главред: