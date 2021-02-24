Стало известно, кому не будут повышать пенсии с 1 марта

Около трех миллионов человек индексация пенсий в марте не коснется.
В Украине с 1 марта состоится индексация пенсий, и выплаты пенсионерам вырастут примерно на 11%.
Как сообщили в министерстве социальной политике, в прошлом году индексация пенсий коснулась 8,4 млн пенсионеров. Однако в этом году их количество может уменьшиться, ведь часть пенсионеров получилы доплаты, которые увеличили расчетный размер выплат.
Кроме того, индексация выплат не будет проводиться для военных, ученых и госслужащих. Их пенсии регулируются другими законами, если их размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышение может и не быть.
Так пенсионеры, которые получают пенсию в размере 9090 грн, могут получить прибавку в размере 1 тыс. грн. Однако размер повышения зависит от размера зарплат.
При этом надбавки получат не все пенсионеры. Около трех миллионов человек индексация не коснется.
Доплату не получат пенсионеры следующих категорий:
- пенсионеры, которые вышли на отдых в 2021 году;
- пенсионеры, получающие социальную пенсию;
- военные пенсионеры, судьи и прокуроры (им платят пенсии по специальной формуле);
- бывшие госслужащие, если их пенсия чиновника выше, чем была бы по возрасту.
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Отметим, всего в Украине в 2021 году запланировано пять этапов пересчета пенсионных выплат, наибольший рост запланирован на середину года.
Повышение пенсий в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.