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Стало известно, кому не будут повышать пенсии с 1 марта

24 февраля 2021, 21:12
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Около трех миллионов человек индексация пенсий в марте не коснется.

Пенсии
Кому не повысят пенсии с 1 марта / УНИАН

В Украине с 1 марта состоится индексация пенсий, и выплаты пенсионерам вырастут примерно на 11%.

Как сообщили в министерстве социальной политике, в прошлом году индексация пенсий коснулась 8,4 млн пенсионеров. Однако в этом году их количество может уменьшиться, ведь часть пенсионеров получилы доплаты, которые увеличили расчетный размер выплат.

Кроме того, индексация выплат не будет проводиться для военных, ученых и госслужащих. Их пенсии регулируются другими законами, если их размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышение может и не быть.

Так пенсионеры, которые получают пенсию в размере 9090 грн, могут получить прибавку в размере 1 тыс. грн. Однако размер повышения зависит от размера зарплат.

При этом надбавки получат не все пенсионеры. Около трех миллионов человек индексация не коснется.

Доплату не получат пенсионеры следующих категорий:

  • пенсионеры, которые вышли на отдых в 2021 году;
  • пенсионеры, получающие социальную пенсию;
  • военные пенсионеры, судьи и прокуроры (им платят пенсии по специальной формуле);
  • бывшие госслужащие, если их пенсия чиновника выше, чем была бы по возрасту.

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Отметим, всего в Украине в 2021 году запланировано пять этапов пересчета пенсионных выплат, наибольший рост запланирован на середину года.

Повышение пенсий в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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