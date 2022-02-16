Пенсионеры могут потратить "тысячу Зеленского" на коммуналку: механизм действий

Как говорят представители "ПриватБанка", во время оплаты услуг ЖКХ возраст будет проверяться автоматически, поэтому дополнительная проверка не потребуется.
С 14 февраля все украинцы, которые старше 60 лет, могут истратить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса COVID-19 с карты "ЕПоддержки" на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают представители государственного "ПриватБанка".
В частности, оплачивать коммунальные услуги с виртуальной карты можно в кассах отделений. При оплате услуг система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительное подтверждение документами не нужно.
Но, как говорят в финансовом учреждении, для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги за счет денег "ЕПоддержки" в онлайн-формате, нужно обновить приложение "Приват24" до последней версии. Затем нужно создать платеж за коммунальные услуги и выбрать карту "ЕПоддержка" для оплаты.
По данным "ПриватБанка", на данный момент в учреждении оформлено уже около 5,4 млн цифровых карт "ЕПоддержка".
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Тысяча за вакцинацию: как получить
Для того, чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
Стоит отметить, что украинское правительство планирует добавить еще пять месяцев к сроку использования "тысячи Зеленского", которую получают все украинцы за две дозы вакцина от коронавируса COVID-19.
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