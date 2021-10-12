Платежки за газ: украинцы жалуются на "космические" суммы

Потребители начали получать платежки с завышенными ценами на газ

В Украине потребители начали получать платежки с завышенными ценами на газ. В частности, это касается абонентов Региональной газовой компани.

Житель Крюковщины (Киевская область) Николай, которй является клиентом Киевоблгаза, рассказал о том, что использовал 12 кубометров газа, за что должен был заплатить 96 гривень. При этом в учетной записи на сайте увидел "долг" в 1700 гривень, пишет Obozrevatel.

По его словам, в личном кабинете исчезли показания за прошлый месяц, хотя он их передавал через Viber, сделал фотографию счетчика: "Мне тогда перечислили платежку, я заплатил 350 грн, и вот показания изменились всего на 12 кубометров, должен был заплатить 96 грн. Но тут вижу, что мне пришла платежка, в которой указана задолженность в размере более 1,7 тыс. грн! Я зашел в кабинет, смотрю, а показы за два месяца просто исчезли!".

Завышение цифр в платежках: что известно

Как пишут СМИ, облгазы делают это для искусственного завышения сумм в платежках. Отмечается, что размер абонентской платы пересчитывается раз в год. Объем газа, использованный клиентом с октября по октябрь, считают и умножают на тариф. Полученную сумму делят на 12 месяцев - получается тариф на доставку газа ежемесячно. Для каждого региона он свой.

Если объемы потребления завышены, специалисты советуют обращаться в компании, поставляющей газ; передавать показания в письменной форме; фиксировать все общение и требовать проверки показаний дома. Если проблема не решается, надо обращаться с жалобой в НКРЭКУ.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков. Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.