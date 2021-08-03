"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ

Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ 23 августа / Reuters

Украина получит от Международного валютного фонда очередной транш кредита 2,7 миллиарда долларов США. Об этом 3 августа в соцсети Facebook сообщил заместитель исполнительного директора в МВФ от украинского государства Владислав Рашкован.

По словам чиновника, выдачу средств уже согласовал Совет исполнительных директоров МВФ, распределив 650 миллиардов США между странами-членами.

"Вечером 2 августа управленческие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долларов США", – написал он.

По его словам, само распределение пройдет 23 августа. Рашкован назвал это "хорошим подарком" для нашей страны, который она получит к 30-летию Независимости.

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Напомним, ранее, 13 февраля 2021 года, в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".