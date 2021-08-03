УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ

3 августа 2021, 10:24
Прослушать новость
Остановить

По словам чиновников, выдачу средств уже согласовал Совет исполнительных директоров МВФ, распределив 650 миллиардов США между странами-членами.

МВФ эмблема
Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ 23 августа / Reuters

Украина получит от Международного валютного фонда очередной транш кредита 2,7 миллиарда долларов США. Об этом 3 августа в соцсети Facebook сообщил заместитель исполнительного директора в МВФ от украинского государства Владислав Рашкован.

По словам чиновника, выдачу средств уже согласовал Совет исполнительных директоров МВФ, распределив 650 миллиардов США между странами-членами.

"Вечером 2 августа управленческие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долларов США", – написал он.

По его словам, само распределение пройдет 23 августа. Рашкован назвал это "хорошим подарком" для нашей страны, который она получит к 30-летию Независимости.

Читайте такжеУ Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ

Реклама

Напомним, ранее, 13 февраля 2021 года, в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

кредит МВФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психаКремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяцаГороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняетсяКонец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется

Последние новости

10:25

Останемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

10:24

"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ Видео

10:10

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

10:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:59

Избивали людей ради развлечения: в Киеве задержали банду малолетних гопников

Реклама
09:52

Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто с маленькими дочерьми в столб Видео

09:35

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

09:27

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева Видео

09:12

COVID-19 в Украине не утихает: за сутки 827 новых случаев – в 3 раза больше, чем за минувшие 24 часа

09:01

В Киеве нашли повешенным пропавшего накануне главу Белорусского дома

08:48

Украину накроет мощный шторм: какие регионы в опасности Видео

07:56

"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки Видео

07:45

В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу мнение

07:20

Провал сценария РФ по Донбассу: у Кравчука заявили об опасности диалога Украины на вотчине Лукашенко Видео

07:17

Удар дождей с грозами: в Украину примчалось похолодание до +19

07:01

На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

06:30

Почему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского мнение

06:02

"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом

05:28

Новая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля Видео

04:22

Почему вы не можете похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

Реклама
03:50

Сладкоежкам на заметку: диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета

02:38

"Сладенькая": голая Снежана Бабкина свела с ума поклонников идеальным телом

02:10

Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза Видео

01:37

Арктические морозы, пустыни и вечные торнадо: Украине предрекли опасную погоду и смену климата Видео

00:51

Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки Видео

00:21

Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака: тревожные сны или новые знакомства Видео

00:03

Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов Видео

02 августа, понедельник
23:54

Россия пожаловалась на "беспрецедентные ограничения" в США

23:45

Страшный пожар в Запорожье: горит многоквартиный дом, огонь видно с другого берега Видео

23:19

Муж легкоатлетки Тимановской рассказал, почему решился на переезд в Киев

23:15

Попросили не курить возле детей: в Днепре группа мужчин избила супружескую пару Видео

23:04

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

22:16

Только предложил встречаться: стали известны подробности о погибшей паре во время урагана во Львове Видео

22:09

В Киеве повязали пьяного маршрутчика, который не хотел "тратить время" на алкотест

21:28

В Турции разбился автобус с российским туристами

21:15

Бросали камни и применяли слезоточивый газ: в Киеве группа подростков поиздевалась над прохожим

20:46

СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы Видео

20:32

Ученые поведали, на какие болезни жалуются люди среднего возраста Видео

20:23

Проиграла спор: на Черкасчине утонули муж и жена

Реклама
20:10

Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео

19:55

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана Видео

19:51

РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка Видео

19:39

Не вернулся с пробежки: в Киеве исчез белорусский активист

19:30

Украинцы не должны требовать больше медалей мнение

19:14

В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет Видео

19:02

Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан Видео

19:00

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом Видео

18:50

Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

18:44

Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять