Порошенко оказался одним из трех богатейших украинцев – рейтинг Forbes

Бывший президент не смог обогнать Ахметова.
Издание Forbes Украина составило рейтинг 100 богатейших украинцев, его традиционно возглавляет бизнесмен Ринат Ахметов, в тройку лидеров вошли бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Петр Порошенко.
Немного меньшее состояние насчитали у владельцев сети торговых центров Эпицентр Александра и Галины Герег.
После них в списке расположился бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Рейтинг Forbes Украина 100 богатейших украинцев – кто богаче всего:
Ринат Ахметов – состояние оценивается в 2,8 млрд долларов;
Виктор Пинчук – состояние оценивается в 1,4 млрд долларов;
Петр Порошенко – состояние оценивается в 1,4 млрд долларов;
Александр и Галина Гереги – состояние оценивается в 1,3 млрд долларов;
Геннадий Боголюбов – состояние оценивается в 1,2 млрд долларов;
Юрий Косюк – состояние оценивается в 1,1 млрд долларов;
Константин Жеваго – состояние оценивается в 1,1 млрд долларов;
Игорь Коломойский – состояние оценивается в 1 млрд долларов;
Вадим Новинский – состояние оценивается в 810 млн долларов;
Александр Ярославский – состояние оценивается в 725 млн долларов;
Владимир Крупчак – состояние оценивается в 660 млн долларов;
Сергей Тигипко – состояние оценивается в 650 млн долларов.