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Порошенко оказался одним из трех богатейших украинцев – рейтинг Forbes

28 мая 2020, 16:05

Бывший президент не смог обогнать Ахметова.

Порошенко занял третье место в рейтинге Forbes Украина – Порошенко новости
Петр Порошенко занял третье место в рейтинге Forbes Украина / Reuters

Издание Forbes Украина составило рейтинг 100 богатейших украинцев, его традиционно возглавляет бизнесмен Ринат Ахметов, в тройку лидеров вошли бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Петр Порошенко.

Немного меньшее состояние насчитали у владельцев сети торговых центров Эпицентр Александра и Галины Герег.

После них в списке расположился бизнесмен Геннадий Боголюбов.

Рейтинг Forbes Украина 100 богатейших украинцев – кто богаче всего:

Ринат Ахметов – состояние оценивается в 2,8 млрд долларов;

Виктор Пинчук – состояние оценивается в 1,4 млрд долларов;

Петр Порошенко – состояние оценивается в 1,4 млрд долларов;

Александр и Галина Гереги – состояние оценивается в 1,3 млрд долларов;

Геннадий Боголюбов – состояние оценивается в 1,2 млрд долларов;

Юрий Косюк – состояние оценивается в 1,1 млрд долларов;

Константин Жеваго – состояние оценивается в 1,1 млрд долларов;

Игорь Коломойский – состояние оценивается в 1 млрд долларов;

Вадим Новинский – состояние оценивается в 810 млн долларов;

Александр Ярославский – состояние оценивается в 725 млн долларов;

Владимир Крупчак – состояние оценивается в 660 млн долларов;

Сергей Тигипко – состояние оценивается в 650 млн долларов.

Петр Порошенко Ринат Ахметов Виктор Пинчук Александр Герега Галина Герега
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