Прибавка к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты в 2022 году

Индексации соцвыплат будут касаться разных категорий граждан.
В Украине запланировано несколько этапов повышения социальных выплат. Уже в 2022 году украинским пенсионерам несколько раз будут повышать пенсии.
При этом каждый раз эти индексации будут касаться разных категорий граждан, рассказали в Министерстве социальной политики.
Отмечается, что первый перерасчет будет касаться пенсий людей с инвалидностью из числе ликвидаторов Чернобыльской катастрофы: повышение выплат запланировано на 1 января.
Кроме того, предполагается провести новое повышение соцвыплат.
Кому ждать повышения соцвыплат в 2022 году:
- общая индексация пенсий для 10 млн пенсионеров;
- повышение компенсаций выплат украинцам в возрасте старше 75 лет.
- пересчет прожиточного минимума с 1 июля и новоые повышение минимальной пенсии;
- рост минимальной пенсия для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих необходимый трудовой стаж с 1 октября.
Повышение пенсий в Украине
Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.
5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.