Прибавка к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты в 2022 году

В Украине обещают повышение пенсий в 2022 году / censor.net

В Украине запланировано несколько этапов повышения социальных выплат. Уже в 2022 году украинским пенсионерам несколько раз будут повышать пенсии.

При этом каждый раз эти индексации будут касаться разных категорий граждан, рассказали в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что первый перерасчет будет касаться пенсий людей с инвалидностью из числе ликвидаторов Чернобыльской катастрофы: повышение выплат запланировано на 1 января.

Кроме того, предполагается провести новое повышение соцвыплат.

Кому ждать повышения соцвыплат в 2022 году:

общая индексация пенсий для 10 млн пенсионеров;

повышение компенсаций выплат украинцам в возрасте старше 75 лет.

пересчет прожиточного минимума с 1 июля и новоые повышение минимальной пенсии;

рост минимальной пенсия для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих необходимый трудовой стаж с 1 октября.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.