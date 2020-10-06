Продажа билетов – Укрзализныця запускает новую услугу

Новая услуга позволит избежать очередей в билетных кассах.
Укрзализныця анонсировала новую услугу для пассажиров: купить билет в пригородных поездах можно будет с помощью банковской карты или телефона, то есть наличка не понадобится. Заодно можно будет избежать очередей в билетных кассах.
Кроме того, для поиска и продажи билетов обещают запустить новый чат-бот в мобильных мессенджерах, а на крупных вокзалах создать новые удобные зоны отдыха.
Первыми опробовать безналичный способ покупки билетов в электричках смогут пассажиры поездов "Киев-Фастов" и "Киев-Святошин", рассказали в Укрзализныци. Для этого на станциях установят терминалы для продажи билетов и к ним турникетные системы.
Билеты на поезд – Укрзализныця: последние новости
- Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в "красной" зоне. Пассажиры вновь смогут купить билеты до Носовки и Нежина. Ранее поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.
- Также Укрзализныця запустила серию электричек. УЗ восстанавила движение еще четырнадцати пригородных поездов. Они будут курсировать в южных и восточных регионах.
- Кроме того, Укрзализныця запускает поезда на двух популярных направлениях. Билеты на поезда уже можно приобрести через веб-сайт УЗ или в железнодорожных кассах.
Автор: Диана Беловодская