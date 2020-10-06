Продажа билетов – Укрзализныця запускает новую услугу

Укрзализныця - купить билет станет проще / УНИАН

Укрзализныця анонсировала новую услугу для пассажиров: купить билет в пригородных поездах можно будет с помощью банковской карты или телефона, то есть наличка не понадобится. Заодно можно будет избежать очередей в билетных кассах.

Кроме того, для поиска и продажи билетов обещают запустить новый чат-бот в мобильных мессенджерах, а на крупных вокзалах создать новые удобные зоны отдыха.

Первыми опробовать безналичный способ покупки билетов в электричках смогут пассажиры поездов "Киев-Фастов" и "Киев-Святошин", рассказали в Укрзализныци. Для этого на станциях установят терминалы для продажи билетов и к ним турникетные системы.

Билеты на поезд – Укрзализныця: последние новости