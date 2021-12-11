Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханку

Цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%, предупредил Иван Томич.
На зерновом рынке Украины назревают серьезные проблемы, что может сказаться на росте цен на хлебобулочные изделия, заявил глава Союза украинского селянства Ивана Томич.
В комментарии Апострофу он пояснил, что трейдеры скупили в Украине качественную пшеницу II-III классов и вывезли ее за рубеж.
Эксперт пояснил, что это привело к нехватке качественного зерна на внутреннем рынке.
По его словам, в свою очередь, это приводит к возниконовению дефицита.
Глава Союза украинского селянства прогнозирует, что цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%.
Он пояснил, что если сегодня буханка хлеба стоит 20 гривен, следующей осенью ее цена вырастет до 25-28 гривен.
При этом дефицит зерна скажется и на качестве продукции. Иван Томич полагает, что в ближайшее время нас ожидает сужение ассортимента хлебобулочных изделий на полках магазинов.
"Качественного хлеба будет меньше. Кроме этого, уменьшится количество и ухудшится качество макаронных изделий", - добавил Томич.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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