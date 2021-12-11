УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханку

11 декабря 2021, 02:24
Прослушать новость
Остановить

Цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%, предупредил Иван Томич.

хлеб
/ УНИАН

На зерновом рынке Украины назревают серьезные проблемы, что может сказаться на росте цен на хлебобулочные изделия, заявил глава Союза украинского селянства Ивана Томич.

В комментарии Апострофу он пояснил, что трейдеры скупили в Украине качественную пшеницу II-III классов и вывезли ее за рубеж.

Эксперт пояснил, что это привело к нехватке качественного зерна на внутреннем рынке.

По его словам, в свою очередь, это приводит к возниконовению дефицита.

Глава Союза украинского селянства прогнозирует, что цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%.

Реклама

Он пояснил, что если сегодня буханка хлеба стоит 20 гривен, следующей осенью ее цена вырастет до 25-28 гривен.

При этом дефицит зерна скажется и на качестве продукции. Иван Томич полагает, что в ближайшее время нас ожидает сужение ассортимента хлебобулочных изделий на полках магазинов.

"Качественного хлеба будет меньше. Кроме этого, уменьшится количество и ухудшится качество макаронных изделий", - добавил Томич.

Читайте такжеЦены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелиться

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте такжеХлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожании

Читайте еще:

viber
хлеб продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханку». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивыхКак заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых Невероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива ОливьеНевероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива Оливье Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфортаДелаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
02:48

Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве

02:24

Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханкуВидео

01:43

Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

01:16

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

00:51

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

Реклама
00:19

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

10 декабря, пятница
23:55

Врач указал на опасные симптомы рака у мужчин: на что обратить внимание

23:48

"Это был шок": стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

23:20

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

22:35

Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромиссВидео

22:30

Ахметов опередил Ермака, а Данилов попал в ТОП-5: Фокус назвал самых влиятельных украинцев

22:03

ТОП самых неудачных подарков: что лучше не дарить на Новый годВидео

21:51

Во Львове перед Новым годом начали прятать елки от людейВидео

21:32

Нападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании БайденаВидео

21:11

Зеленский дал ответ на петицию о "Большая стройка" за средства налогоплательщиков

21:10

Каменских лишила поклонников сна изгибами в обтягивающем кожаном платье

21:02

Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

20:37

Зеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаВидео

20:04

Таисия Повалий показала обновленное лицо после уколов красоты

20:04

В Украине ухудшится погода: где ожидаются дожди и туман

Реклама
19:56

Россия устроила блокаду на пути Украины в НАТО: Москва разразилась требованием к ЗападуВидео

19:32

Почему Америка пугает Россию "адскими санкциями"мнение

19:22

В РФ пугают Европу конфликтом при вступлении Украины в НАТО: Кулеба рассказал об "аппетитах" ПутинаВидео

18:45

Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствоватьВидео

18:43

Пенсия – не помеха спорту: бабушки из Одессы залезли на тренажеры и показали, как прокачать мышцыВидео

18:40

ТОП-5 худших художественных фильмов 2021 года

18:26

Насмерть сбил 13-летнюю девочку: виновного в смерти ребенка выпустили по амнистии

17:51

Инициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с МакрономВидео

17:25

Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женойВидео

17:05

Киевлянка нагло "отжала" квартиру умершей соседки

16:58

Флот РФ перекрыл 70% Азовского моря и намерен открыть огонь: ВМС Украины сообщили деталиВидео

16:41

Зимой Россия может зарубить транзит газа через Украину: Макогон объявил о сценарии работы ГТСВидео

16:29

Платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ исполнилось два года: коротко о главном

16:17

Избили и закопали заживо: в Полтавской области мужчины пытали женщину из-за подозрения в краже собаки

16:11

Лепс разводится с женой после долгих лет совместной жизни

16:10

Сало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета ценВидео

15:50

Новогоднее волшебство под Киевом в лесном СПА-курорте Grand Admiral Resort & SPA

15:43

Львовские депутаты просят Раду и Зеленского переименовать РоссиюВидео

15:28

Сваты возвращаются: названа официальная дата премьеры финального сезона сериала СватыВидео

15:27

В рамках "Большой стройки" новый вантовый мост в Запорожье подсветят цветами украинского флага

Реклама
15:19

Новые суммы за тепло и горячую воду: киевлян предупредили об изменении в платежкахВидео

15:10

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

15:10

Американские военные внезапно проверили системы ПВО Украины: в чем причинаВидео

14:40

На Львовщине мужчина зарезал беременную жену и хотел покончить с собой

14:35

Зеленский рассказал о переговорах с Макроном по "Нормандии" и ТКГ: о чем договорилисьВидео

14:28

Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте

14:21

Столтенберг откровенно высказался о перспективах Нормандского формата

14:18

В Киеве авто въехало в мусоровоз, пока его владелец дрался с прохожимВидео

14:10

Беларусь – враг №2 Украины после России, а Канада и Литва главные союзники – опросВидео

13:59

Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять