"Люди будут голодать": из-за карантина взлетят цены на продукты - эксперт

Украинцев ждет новое подорожание / fakty.ictv.ua

По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзина, в 2020 году Украину ждет жаркое и засушливое лето, что приведет к неурожаю.

"По предварительным оценкам, урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно", – подчеркнул он в комментарии изданию Obozrevatel.

Эксперт также утверждает, что из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, в этом году в Украине картошки будет меньше, а цена на нее возрастет.

Экономист прогнозирует, что в 2020 году цены на продукты увеличатся на 10-15%.

Читайте такжеВ Украине стремительно подорожает популярный овощ

"ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия, и из-за карантина многие страны не успели полностью все посеять. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх", – добавил Пендзин.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, как обуздают цены на продукты во время карантина.