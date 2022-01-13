Сахар рекордно подорожает: украинцев шокировали прогнозом взлета цен

/ УНИАН

Из-за подорожания газа в Украине производители прогнозируют резкое повышение стоимости пищевой продукции, в том числе на сахар.

Как отмечает директор Научно-практического центра свеклосахарной промышленности Александр Коротынский, сахароперерабатывающая отрасль показывает отрицательную рентабельность уже не первый год, сообщает Ubr.ua.

Эксперт не исключил, что цены на сахар в ближайшее время вырастут на 30-35%.

Он пояснил, что доля газа в себестоимости производства сахара достигает 70%.

По словам эксперта, сегодня работа многих предприятий сахарной отрасли оказывается убыточной.

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В качестве примера он привел данные ассоциации Харьковсахар. В области в конце 2021 года (в период начала производства сахара после уборки свеклы) в регионе вместо 34 заводов запустили производство только 28 предприятий.

Специалисты уверены, что в 2022 году отрасль ожидает еще более плачевное будущее. И это в масштабах всей страны довольно печально: сахарные заводы в сезон обеспечивают местами до 20 тыс. работников и предоставляют до 100 тыс. рабочих мест в смежных отраслях, ежегодно уплачивая внушительные налоги.

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Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время в Украине ожидается увеличение цен на сахар. Такая тенденция, по мнению экспертов, будет наблюдаться в ближайшем будущем.

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