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Сало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета цен

10 декабря 2021, 16:10

Украина уже не может обеспечить самостоятельно внутренний спрос на сало.

сало
В Украине взлетели цены на сало / Facebook Р.Горяйнова

В Украине резко выросли цены на сало. Зачастую его стоимость превышает цены на мясо.

Вместе с тем Украина уже не может обеспечить внутренний спрос на сало, его большая часть завозится из-за рубежа, рассказала 112ua.tv академик, вице-президент НААН Ануш Балян.

"На рынках сало продают не дешевле, чем по 200 грн/кг, а "генеральское" – по 300-350 грн/кг. Цена на сало в Украине уже выше, чем на сортовое мясо", – отметила она.

Эксперт говорит, что на сегодня в Украине только 20% сала на прилавках – украинское, а остальное – импортное.

Кроме того, в стране наблюдается сокращение предложения сала. Поскольку фермеры предпочитают мясную породу свиней, которая быстро набирает вес.

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"Мы практически потеряли породу свиней украинская белая", – рассказала Ануш Балян.

Отметим, что что Украина импортирует в четыре раза больше сала, чем производит. За 9 месяцев 2021 года произвели 6,5 тыс. т сала, а импортировали 25 тыс. т сала – из них 14 тыс. т из Польши.

Балян заявила, что в дальнейшем цены на сало будут зависеть от инфляции, покупательной способности населения, курса национальной валюты, объемов производства и импорта самого продукта и предложения мяса птицы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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