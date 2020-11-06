Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз

Денис Шмыгаль / УНИАН

Открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет 85 миллиардов долларов дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за один гектар возрастет в пять раз.

Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 6 ноября, в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на 85 миллиард долларов. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн га земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлилось на десятилетия, а частично и вовсе остановлено", - сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, ВВП Украины за 10 лет получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.

Напомним: