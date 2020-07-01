Штрафы за превышение скорости украинцам собрались поднять в 7 раз

Штраф за превышение скорости 2020 Украина собралась поднять в 7 раз / 1zoom.ru

В МВД предложили увеличить штрафы за превышение скорости почти в семь раз – с 510 грн до 3400 грн, если речь идет о превышении скорости более чем на 50 км в час.

"Мы планируем предложить депутатам Верховной Рады в сентябре принять законопроект… Мы считаем, что 510 грн – слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч", – пояснил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте такжеВодителям в Украине разрешили стучать друг на друга за нарушения ПДДНа сегодняшнем брифинге он напомнил, что на данный момент суммы штрафов за превышение скорости в Украине составляют:

за превышение скорости менее чем на 50 км/ч – 127,5 грн (оплатить нужно в течение 10 дней);

если за десять дней не оплатил – то сумма вырастет до 255 грн;

за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Напомним, 1 июля Кабинет министров принял решение инициировать штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Детальнее читайте в нашем материале Штрафы за игнор масок в Украине: кому и где грозит наказание.