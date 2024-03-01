Сколько максимум денег можно снять в банкомате: какие лимиты установил Нацбанк

Украинцы могут снимать со своих счетов относительно крупные суммы денег через банкоматы – однако и здесь есть лимиты. Дело в том, что после начала полномасштабной войны на снятие налички были установлены лимиты – чтобы избежать возникновения ее дефицита, сообщают в Национальном банке.
При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. К примеру, ПриватБанк разрешает снять 20 тысяч грн за раз. При этом следующий раз подобную операцию можно будет провести только через три часа.
Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 тысяч грн в сутки. Количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.
Где еще можно снять наличные
Помимо банкоматов, снять наличку украинцы могут также в отделениях банков. А также в:
- аптеках;
- магазинах;
- на заправках.
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Проблемы у украинцев с ПриватБанком
Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.
Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.
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