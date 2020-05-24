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В Украине повышают тарифы на электроэнергию: названа дата

24 мая 2020, 15:29

Для украинцев предложили отменить льготную цену.

тарифы, электричество, счетчик
Для украинцев предложили отменить льготную цену / for-ua.com

В Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час.

Такие нововведения содержатся в разработанных Министерством энергетики и защиты окружающей среды условиях меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для ветровых электростанций (ВЭС) – на 7,5%.

В то же время документ содержит предложение отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт с 1 октября этого года.

Отметим, что для рядовых потребителей это означает, что на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн.

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По словам собеседника журналистов издания БизнесЦензор в Минэкоэнерго, эта презентация была представлена президенту, однако он отказался ее утвердить.

/ biz.censor.net.ua

Напомним, вплоть до конца 2020-го тарифы на электроэнергию для украинского населения не будут увеличивать, заявила ранее и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец.

Напомним, ранее стало известно, что цены на электроэнергию для промышленности подняли на 46% – до 1297 гривен за мегаватт-час. Сотрудники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в отраслях энергетики и коммунальных услугах (НКРЭКУ) предложили Верховной Раде рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения и отменить льготную категорию потребления до 100 киловатт/час (нынешний тариф — 75 копеек без НДС).  Это, как считают в НКРЭКУ, позволит дополнительно получить 12 млрд гривен до конца года и выведет рынок электроэнергии из проблемной ситуации.

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