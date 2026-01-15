Почему 16 января нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

16 января не рекомендуется брать в руки острые предметы, риск пораниться повышается.

Какой церковный праздник 16 января

Какой церковный праздник 16 января

Что можно и нельзя делать 16 января

Приметы 16 января

В пятницу, 16 января, в православном календаре день поклона честным оковам святого апостола Петра. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 января

Апостол Петр был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, избранным быть "скалой Церкви", на которой Христос должен был построить свое сообщество. После вознесения Господа Петр активно проповедовал в Иудее, а затем и за ее пределами, обращая людей в христианскую веру.

Традиционно считается, что Петр был заключен в Риме во время правления императора Нерона, где его содержали в темнице в оковах. Именно эти "честные оковы", которыми апостола ограничивали, впоследствии стали святыней. Существует предание, что во время молитв апостола оковы чудесным образом исцеляли затрагивающих их людей.

В IV веке оковы были перенесены из древней темницы в Риме в церковь святого Петра, где они стали хранить как реликвию. С того времени верующие начали праздновать день поклона честным оковам, чтя терпение, веру и мученическую стойкость апостола.

Приметы 16 января

Сильный мороз в этот день - до весны осталось еще много холодных дней.

Ясный день и звездное небо - весна будет ранней и теплой.

Снег идет мелкий, сухой - лето будет жарким и урожайным.

Что нельзя делать 16 января

По народным поверьям, 16 января следует быть особенно осторожными и ответственными. В этот день не стоит наносить вред животным - даже маленькое обидное слово или неосторожный поступок могут возвратиться неприятностями. Также не рекомендуется брать в руки острые предметы, риск пораниться повышается.

Что можно делать 16 января

В день памяти святого апостола Петра верующие обращаются к нему в молитвах с просьбами об исцелении от тяжелых болезней, поддержке в жизненных трудностях и мудрости для нахождения выхода из сложных ситуаций. Апостол также уважаемый как телохранитель домашнего скота и животных, поэтому в этот день особенно заботились о своих подопечных: их хорошо кормили, убирали хлева, конюшни и клетки, чтобы показать уважение и получить благословения на здоровье и благосостояние хозяйства.

