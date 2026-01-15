Путинистка Татьяна Кравченко устроила побег от врачей.

Татьяна Кравченко в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Кравченко

Народная артистка страны-агрессора Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли Валюхи в сериале "Сваты", решила сбежать из больницы, в которую попала с травмой. Как сообщают росСМИ, актрисе была необходима операция.

72-летняя Кравченко подвернула ногу во время репетиции в театре Ленком. Артистка решила молчать о происшествии и не обращалась к врачам, однако со временем боль в ноге усилилась настолько, что Татьяна все же попала в медучреждение.

Татьяна Кравченко диагноз / фото: instagram.com, Татьяна Кравченко

Врачи обнаружили у актрисы серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Выход был только один — делать операцию на ноге и накладывать гипс. Однако Кравченко решила не заботиться о своем здоровье, категорически отказалась от оперативного вмешательства и самовольно покинула медучреждение, чтобы продолжать выступать в новогодних спектаклях. Путинистка нашла альтернативу операции — теперь она выходит на сцену с фиксирующей повязкой на ноге.

Татьяна Кравченко операция / фото: instagram.com, Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко про войну в Украине

Несмотря на то что Татьяна Кравченко родилась в Донецке, она полностью поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину, оправдывая действия агрессора. Кравченко регулярно выступает с критикой в адрес своих украинских коллег, в частности Анны Кошмал, и негативно высказывается о президенте Владимире Зеленском. В своих интервью она транслирует основные нарративы российской пропаганды, называя Украину "фашистским государством" и окончательно разорвав связи с бывшими друзьями и коллегами, которые осудили войну.

Кто такая Татьяна Кравченко? Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2002).

В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией.

В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.

В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".

