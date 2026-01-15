Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступком

Настя Каменских поделилась видео, которое возмутило украинцев.

https://glavred.info/starnews/drony-na-kiev-vs-raspakovka-kamenskih-osharashila-svoim-postupkom-10732460.html Ссылка скопирована

Настя Каменских уехала из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

Что устроила Каменских

Почему возмутились подписчики

Известная украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, удивила своим поступком.

В дни и ночи, когда Украину атакуют вражеские российские дроны, улыбающаяся Каменских сделала распаковку своих дорогих покупок от известных брендов.

видео дня

Соответствующим видео она поделилась на своей странице в ТикТок.

Конечно, такое видео не могло не вызвать волну возмущения среди ее подписчиков.

"Офигенно тебе! А у нас в Киеве блекауты по пару суток и не у всех военных есть зимняя одежда!", "Уже с того страха перестала совсем говорить", "Это на фронт?", - негодуют подписчики певицы.

Языковый скандал Каменских

Отметим, что певица Анастасия Каменских попала в языковый скандал. Причиной стало то, что в своей социальной сети она перешла на русский язык и стала дублировать свои посты на английском или испанском.

Все меньше записей певица делает на украинском языке, что сильно злит и обижает украинцев, которые пытаются выжить в войне против террористической России.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, высказалась о смерти Игоря Золотовицкого.

Ранее также ветеран и бывший главный герой романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько сообщил, что получил государственную награду.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред