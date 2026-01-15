Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступком

Кратко:
- Что устроила Каменских
- Почему возмутились подписчики
Известная украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, удивила своим поступком.
В дни и ночи, когда Украину атакуют вражеские российские дроны, улыбающаяся Каменских сделала распаковку своих дорогих покупок от известных брендов.
Соответствующим видео она поделилась на своей странице в ТикТок.
@nkofficial Unpacking @SAINT LAURENT@American Vintage Officiel ? @ZARA @BERSHKA @LEFTIES @Sandro Paris ♬ оригинальный звук - NK
Конечно, такое видео не могло не вызвать волну возмущения среди ее подписчиков.
"Офигенно тебе! А у нас в Киеве блекауты по пару суток и не у всех военных есть зимняя одежда!", "Уже с того страха перестала совсем говорить", "Это на фронт?", - негодуют подписчики певицы.
Языковый скандал Каменских
Отметим, что певица Анастасия Каменских попала в языковый скандал. Причиной стало то, что в своей социальной сети она перешла на русский язык и стала дублировать свои посты на английском или испанском.
Все меньше записей певица делает на украинском языке, что сильно злит и обижает украинцев, которые пытаются выжить в войне против террористической России.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
