Киевляне начали платить за свет по-новому

Тарифы на электроэнергию 2020 - жители Киева будут платить по-новому / tomsk.ru

Квитанции за электроэнергию для населения в Киеве теперь выглядят по-новому: жителям дали возможность оплачивать счета наперед.

Коммунальщики считают, что это очень удобно: можно оплатить свет на время отпуска, лучше планировать расходы на электроэнергию и т.д.

"Если внесенный платеж окажется большим, чем вы употребили по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата", – пояснили представители электроэнергетической компании.

Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в УкраинеПоэтому уже с 1 июля 2020 в Киеве клиенты получают квитанции с суммами:

за июнь – это фактическое потребление (расчетные или контролерские показания, по показаниям абонентов,);

ожидаемое потребление в июле (нужно определять индивидуально для каждого клиента, в зависимости от потребления за июнь).

В Киеве будут платить за свет по-новому

Напомним, украинцам приготовили рост коммуналки по всем позициям минимум на 20%. С 1 июля начнется рост цен на газ, с 1 августа – стоимость холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения, а следом повысятся тарифы и на электроэнергию.