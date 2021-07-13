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Тарифы на тепло в Украине резко взлетят: сколько будем платить

13 июля 2021, 15:55
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В некоторых регионах тарифы на тепло взлетят до 70%.

Тарифы на тело
Тарифы на тело в Украине вырастут / УНИАН

Уже этой осенью тарифы на тепло в Украине увеличатся на 40%, а в некоторых регионах — на 70%. Такие данные в Сніданку з 1+1 озвучили эксперты Ассоциации городов.

Отмечается, что повышение стало возможным после того, как правительство передало право устанавливать цены на коммунальные услуги органам местного самоуправления.

О намерениях поднять тарифы уже заявили в Черновцах, в Киеве и Кременчуге Полтавской области.

Аналитики подсчитали, что после повышения тарифов, отопления в однокомнатной квартире в среднем обойдется в две тысячи гривен. Трехкомнатной — в четыре.

Как рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, после отмены правительством в мае действия положения о ВСО, которое предусматривало более низкую цену газа для теплокоммунэнерго, теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам. Они выросли, если сравнить с прошлым годом.

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"Это приведет к тому, что уже этой осенью — не только в Киеве, но и в ряде украинских городов — тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", — говорит Пантелеев.

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Он отметил, что, например, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго сейчас работает по ценам, установленным еще в 2019 году. Поэтому предприятие в таком случае будет вынуждено изменить тарифы на тепло уже с 1 октября.

Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Гавред:

Ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

ЖКХ-тарифы тарифы на отопление
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