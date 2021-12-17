Тарифы на воду вырастут: украинцев предупредили о подорожании

/ УНИАН

В Украине в 2022 году ожидается повышение тарифов на холодную воду. По прогнозам экспертов, стоит ожидать существенного удорожания.

При этом рост тарифов на воду ожидается не только в 2022, но и в последующие годы. Такие выводы содержатся в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономики.

Рост тарифов на водоснабжение: к чему готовиться

На следующий год прогнозируется значительное повышение стоимости воды. Так, специалисты подсчитали, что цена воды может возрасти на 16%. Также следует ожидать удорожания водоснабжения и на следующие годы:

в 2023 году цена на горячую воду вырастет на 10%.

в 2024 году – на 7,5%.

Что говорят в Кабмине

Согласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11% (возможна погрешность +/- 3%). В то же время, цена может изменяться от поставщика, который имеет право индивидуально устанавливать цену.

В сентябре 2021 года представители Кабинета министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей подписали Меморандум, предусматривающий, что стоимость горячей воды не должна возрасти, по крайней мере, до окончания отопительного сезона-2022.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство предоставило органам местного самоуправления 30 млрд грн, которых, по его убеждению, вполне достаточно для того, чтобы местные власти не поднимали цену на горячую воду.

Тарифы на водоснабжение: что нужно знать

Тарифы для всех водоканалов, а также других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Добавим, что цена может быть разной в зависимости от региона или поставщика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.

Газ до декабря 2022-го подорожает на 20%, говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Министерства экономики.

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