Тепло в домах украинцев исчезнет раньше: в "Нафтогазе" назвали причину

В Украине могут досрочно завершить отопительный сезон – уже к концу марта, заявили в "Нафтогазе Украины" (по причине потепления).

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Почему отключат отопление раньше времени: в Нафтогазе назвали дату / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине есть планы досрочного завершения отопительного сезона – уже к концу марта, а не к середине апреля. Об этом заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. Он Причина – потепление.

Как рассказал чиновник ‒ обычно отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля.

"Но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", – говорит Чернышов.

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При этом, подчеркнул чиновник, Украина спокойно пережила зиму, потому что:

были учтены уроки сезона 2022/2023 года, когда осенью Россия начала проводить массированные атаки на энергоинфраструктуру страны;

была проведена соответствующая военному времени подготовка к отопительному сезону.

"Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", – сказал Чернышов.

Также в "Харьковских тепловых сетях" уже с 19 марта временно отключают тепло горожанам ‒ из-за потепления и из-за указания заместителя руководителя Офиса президента по поводу того, что производителям тепловой энергии следует не допускать перегревов".

"С сегодняшнего дня на всех источниках теплоснабжения КП "Харьковские тепловые сети" вводится режим дискретного регулирования отопления, с привязкой к температуре наружного воздуха и погодным условиям – то есть с кратковременным прекращением подачи тепла в здании харьковчан", – сообщили коммунальщики.

Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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