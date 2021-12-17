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"Тысяча Зеленского": украинцы массово тратят ковидные деньги и жалуются на проблемы

17 декабря 2021, 15:40

Первые получатели "ковидной" тысячи отправились тратить деньги.

Гривны
Украинц тратят ковидную тысячу / УНИАН

В четверг, 16 декабря, тестировщики программы еПоддержка получили первые выплаты за вакцинацию, общая сумма выплат составила 500 млн грн.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте, с 19 декабря каждый украинец (вакцинированный от коронавируса) сможет получить тысячу гривен.

Полмиллиарда за полдня

Мобильный monobank с момента начала выплат вакцинированным клиентам по 1000 грн 16 декабря за четыре часа начислил на специальные карты 430 млн грн. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

"430 000 выплат! Без сбоев и суеты! Круто сработала наша команда и команда Минцифры Михаила Федорова", – написал Гороховский.

По его словам, сотрудничество бизнеса и государства вышло абсолютно на новый уровень за последние два года, что подтверждает масштабная программа "е-Підтримка".

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Альфа банк также начал начислять привитым от коронавируса клиентам по 1 тыс. грн, в ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на программу еПоддержка в Дие, сообщила пресс-служба банка.

"1000 грн прямо сейчас? Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карту еПоддержка в Sense, принял участие в бета-тесте и выбрал в приложении Дия Альфу деньги уже на счету", - говорится в сообщении.

Кроме того, в банке отметили, что для того получения выплаты за вакцинацию необходимо зайти в приложение Sense SuperApp, а в разделе "Быстрые действия и функции" оформить карту Поддержка. После чего необходимо перейти в приложение Дия и выбрать счет для начисления 1 тыс. грн.

Украинцы после выплат "положили" онлайн-магазины

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первые получатели "ковидной" тысячи отправились покупать книги.

"А тем временем участники бета-тестирования "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы читающая нация!" – отметил Михаил Федоров.

По его словам, ежедневно к приложению Дія, через которое можно получить сертификат о вакцинации и оформить карту для выплат, присоединяется свыше 50 000 пользователей.

"Если вы еще не установили Дію, можете это сделать и присоединиться к пилоту проекта єПідтримка. Если вы вакцинированы двумя дозами от ковида, в обновленном приложении нажмите "Записаться" и откройте карту єПідтримка в банке. Сделать это можно онлайн или офлайн", – добавил Федоров.

Чем недовльны украинцы

Вместе с тем некоторые пользователи говорят, что приложение Дия работает некорректно. Нередко для исправления ситуации приходится переустанавливать программу.

Кроме того, также звучат нарекания на работу банков. Пользователи отмечают, что после открытия карты через некоторое время она таинственным образом исчезает.

"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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