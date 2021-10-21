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У Украины есть план, как обеспечить себя газом: в Нафтогазе назвали выгодный для Киева сценарий

21 октября 2021, 15:22
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Цена на газ для бюджетных учреждений Украины сегодня в 2-3 раза ниже рыночной стоимости топлива, сказал Юрий Витренко.

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Украина сможет обеспечить себя газом, если будет производить биогаз и организует грамотное потребление топлива - Витренко / УНИАН

Украина способна обеспечить свои потребности в природном газе на длительный период при помощи собственной добычи топлива. Дефицит в 10 миллиардов кубических метров газа можно компенсировать при помощи производства биогаза и повышения уровня энергетической эффективности. Решается проблема в срок от 3 до 5 лет. Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

"Если добавить к добыче природного газа производство биогаза и повышение уровня энергоэффективности. В перспективе это займет от трех до пяти лет", - рассказал он в интервью DW.

По словам руководителя Нафтогаза, на данный момент Украина испытывает дефицит природного газа объемом в 10 миллиардов кубометров. Если наладить грамотное потребление газа и увеличить его собственную добычу на 3-5 миллиардов кубических метров, то разницу, которой не хватает, можно будет покрыть за счет производства биогаза.

Причем, как полагает менеджер, Киев при определенных условиях и вовсе мог бы стать экспортером газа.

"Если бы Украина потребляла газа на душу населения столько, сколько потребляют в Европе, мы бы газ вообще не импортировали, а экспортировали", - отметил Витренко.

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В ответ на вопрос о возможном повышении цены на газ для учреждений бюджетной сферы, он сказал о том, что стоимость топлива в Украине сейчас в 2-3 раза ниже цены, продиктованной рынком.Читайте также"Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят

"Цена на газ в 2-3 раза меньше текущей рыночной цены. Кроме того, рыночная цена увеличилась почти в десять раз за год. Если прошлым летом цены были меньше чем 100 долларов, то сейчас - 1200 долларов. Цена 16,8 соответствует рыночным условиям и намного ниже, чем текущая месячная цена из-за заключения контракта не на месяц, а до конца следующего года", - подчеркнул Юрий Витренко.

Тарифы на газ в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября сказал, что государство добывает около 13 миллиардов кубометров газа в год. Это позволяет удержать цену на газ в Украине на уровне 7,96 гривен за кубический метр топлива в этом отопительном сезоне. Однако в 2022 году тарифы будут пересмотрены.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов уверял, что нет никаких оснований для повышения цен на газ для населения в Украине. По его словам, за формирование тарифов ответственны местные власти. Суммы в платежках не должны отличаться от показателей, зафиксированных в годовых тарифах.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что правительство, Нафтогаз и органы местного самоуправления подписали меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине для бытовых потребителей до конца текущего отопительного сезона повышаться не будут.

viber
газ Нафтогаз Юрий Витренко новости Украины
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