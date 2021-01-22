Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии

Субсидия 2020-2021 угнетает достоинство украинцев - Витренко / Фото: НВ

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал о вреде жилищно-коммунальных субсидий для психики и достоинства украинцев.

По его словам, если украинец получает социальные выплаты для оплаты ЖКХ, то у него просто нет стимула искать более дешевого поставщика газа и минимизировать расходы.

"Ненормальна ситуация, когда большинство людей в стране, или значительная часть – получают субсидии", – заявил Витренко в ходе мероприятия в Украинском кризисном медиа-центре.

К тому же, субсидии вынуждают человека чувствовать себя бедным – чего люди никак не желают.

Читайте такжеВ Минсоцполитики признались, насколько хватит субсидий в Украине"Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите – вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше. Понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 14-м году, понимаете?" – заявил чиновник.

Отметим, по данным Министерства соцполитики Украины, субсидию в Украине, по состоянию на январь 2021, получают 3,1 миллиона домохозяйств. Еще примерно 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате ЖКХ-услуг.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Главреду, что в госбюджет 2021 заложен нереалистичный прожиточный минимум в 2200 гривен при реальных 5 тысячах. С учетом того, что все социальные программы строятся на цифре в 2200 гривен, это влечет за собой сокращение субсидий и других выплат при грядущем повышении тарифов.

Субсидии в Украине: новости