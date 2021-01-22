Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии

Субсидии вынуждают человека чувствовать себя бедным – чего люди никак не желают, заявил чиновник.
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал о вреде жилищно-коммунальных субсидий для психики и достоинства украинцев.
По его словам, если украинец получает социальные выплаты для оплаты ЖКХ, то у него просто нет стимула искать более дешевого поставщика газа и минимизировать расходы.
"Ненормальна ситуация, когда большинство людей в стране, или значительная часть – получают субсидии", – заявил Витренко в ходе мероприятия в Украинском кризисном медиа-центре.
К тому же, субсидии вынуждают человека чувствовать себя бедным – чего люди никак не желают.
Читайте такжеВ Минсоцполитики признались, насколько хватит субсидий в Украине"Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите – вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше. Понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 14-м году, понимаете?" – заявил чиновник.
Отметим, по данным Министерства соцполитики Украины, субсидию в Украине, по состоянию на январь 2021, получают 3,1 миллиона домохозяйств. Еще примерно 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате ЖКХ-услуг.
В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Главреду, что в госбюджет 2021 заложен нереалистичный прожиточный минимум в 2200 гривен при реальных 5 тысячах. С учетом того, что все социальные программы строятся на цифре в 2200 гривен, это влечет за собой сокращение субсидий и других выплат при грядущем повышении тарифов.
Субсидии в Украине: новости
- В Кабмине раскрыли планы, что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ. Юрий Витренко прокомментировал ограничение цен на газ до 6,99 грн за кубометр с февраля.
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021.По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
- В конце сентября 2020 в Кабмине миллионы на субсидии ЖКХ перекинули на другие цели. Правительство опубликовало соответствующее постановление.