Угроза веерных отключений света и плановые ремонты: в Кабмине объяснили ситуацию

В Украине не будет веерных отключений света - Минэнерго / УНИАН

Украине удастся пройти отопительный сезон без веерных отключений электроэнергии. Ситуация в энергетической сфере остается стабильной. У государства есть серьезные резервы на случай морозов. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что энергетическая система страны будет стабильно работать даже в случае значительного ухудшения погоды.

Читайте такжеБлэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества"Что будет, если будут большие морозы? Выдержит или нет энергосистема? Хочу заверить, что мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей энергосистемы", - отметил министр.

По его словам, несмотря на то, что с приходом морозов увеличится потребление электроэнергии, у государства остается серьезный резерв. Поэтому веерных отключений света не запланировано. В декабре могут быть плановые ремонты, однако Минэнерго уже обратилось в КНРЭКУ с просьбой минимизировать такие работы.

"Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. По поводу ремонтов, которые запланированы, вопрос заключается в том, что есть плановость таких ремонтов... Есть плановые ремонты на декабрь, мы обратились в НКРЭКУ, чтобы они приняли определенные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты", - подчеркнул Герман Галущенко.

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Веерные отключения света в Украине

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в ноябре заявлял, что по причине дефицита угля и газа Украина может столкнуться с веерными отключениями электричества, пик которых ожидается в январе-феврале. Предприятия при такой ситуации могут перевести на ночной режим работы.

Также в ноябре появилась дискуссия о том, что из-за остановки импорта электроэнергии с территории Беларуси Украине могут грозить массовые веерные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил веерные отключения электроэнергии по стране до конца отопительного сезона. По его словам, благодаря углю, который поставляется кораблями по морю, проблему удастся решить.