Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банка

ЕИБ осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину.
Правление Европейского инвестиционного банка 4 марта одобрило предоставление Украине €668 млн немедленной финансовой поддержки.
Как сообщается в пресс-релизе ЕИБ, там осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину.
Финансовую поддержку выделили в рамках программы EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.
"Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной и притоком беженцев", – сказано в заявлении.
Там уточнили, что это – начальный пакет поддержки, который должен помочь украинским властям удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, включая закупку продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для граждан.
Сообщается, что немедленная поддержка станет доступна в течение нескольких дней.
Это будет две ссуды, которые изначально представили для поддержки МСБ и сельскохозяйственного сектора в Украине.
Также согласовано, что ЕИБ продолжит дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.
К ним относятся:
- Финансирование критических инфраструктурных потребностей Украины через перепрофилирование обязательств инфраструктурных проектов для удовлетворения неотложных инвестиций и потребностей в реконструкции (транспорт, энергетика, развитие городов и цифровые инвестиции).
- Помощь в восстановлении всего, что уничтожает российская армия, через финансирование новой критически важной экономической и социальной инфраструктуры, необходимой, как только свободная и независимая Украина будет восстановлена после войны.
Также эксперты ЕИБ оценивают потребности соседних с Украиной стран и стран ЕС, которые принимают беженцев из Украины или пострадали от войны иным образом.
"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией твердой солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями. Это обеспечит немедленную ликвидность украинского правительства в борьбе против незаконной и жестокой агрессии России", – сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена подала запрос о передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, администрация Байдена просит Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Эта сумма должна помочь Украине справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране.
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