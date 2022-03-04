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Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банка

4 марта 2022, 19:55

ЕИБ осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину.

Евро
Евро / ua.depositphotos.com

Правление Европейского инвестиционного банка 4 марта одобрило предоставление Украине €668 млн немедленной финансовой поддержки.

Как сообщается в пресс-релизе ЕИБ, там осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину.

Финансовую поддержку выделили в рамках программы EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.

"Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной и притоком беженцев", – сказано в заявлении.

Там уточнили, что это – начальный пакет поддержки, который должен помочь украинским властям удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, включая закупку продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для граждан.

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Сообщается, что немедленная поддержка станет доступна в течение нескольких дней.

Это будет две ссуды, которые изначально представили для поддержки МСБ и сельскохозяйственного сектора в Украине.

Также согласовано, что ЕИБ продолжит дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.

К ним относятся:

  • Финансирование критических инфраструктурных потребностей Украины через перепрофилирование обязательств инфраструктурных проектов для удовлетворения неотложных инвестиций и потребностей в реконструкции (транспорт, энергетика, развитие городов и цифровые инвестиции).
  • Помощь в восстановлении всего, что уничтожает российская армия, через финансирование новой критически важной экономической и социальной инфраструктуры, необходимой, как только свободная и независимая Украина будет восстановлена ​​после войны.

Также эксперты ЕИБ оценивают потребности соседних с Украиной стран и стран ЕС, которые принимают беженцев из Украины или пострадали от войны иным образом.

"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией твердой солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями. Это обеспечит немедленную ликвидность украинского правительства в борьбе против незаконной и жестокой агрессии России", – сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена подала запрос о передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, администрация Байдена просит Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Эта сумма должна помочь Украине справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране.

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