Украина решила закупать электричество у Беларуси

Украина начала покупать электроэнергию у Беларуси / Reuters

С января 2021 года наша страна начала закупать электроэнергию с Белорусской АЭС.

С начала года украинскими компаниями было импортировано 150 МВт-ч, сообщается на сайте Укрэнерго в понедельник, 4 января. В частности, закупки совершили компании ООО ДЭ Трейдинг (Донбассэнерго) и ООО Днипросталь-энерго (Интерпайп Виктора Пинчука).

По данным издания ExPro, в январе импорт из Беларуси также планируют компании ЭРУ Трейдинг и Энерджи Трейд Групп.

В декабре НКРЭКУ сняла ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, введенные весной 2020 года.

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