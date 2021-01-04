Украина решила закупать электричество у Беларуси

В декабре были сняты ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, введенные весной 2020 года.
С января 2021 года наша страна начала закупать электроэнергию с Белорусской АЭС.
С начала года украинскими компаниями было импортировано 150 МВт-ч, сообщается на сайте Укрэнерго в понедельник, 4 января. В частности, закупки совершили компании ООО ДЭ Трейдинг (Донбассэнерго) и ООО Днипросталь-энерго (Интерпайп Виктора Пинчука).
По данным издания ExPro, в январе импорт из Беларуси также планируют компании ЭРУ Трейдинг и Энерджи Трейд Групп.
В декабре НКРЭКУ сняла ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, введенные весной 2020 года.
Тарифы на коммуналку в Украине
- Напомним, 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы на данный момент платят 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.
Автор: Екатерина Трохимчук