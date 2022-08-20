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Украинцам стоит делать запасы: продукты в Украине серьезно взлетят в цене

20 августа 2022, 12:18

Продуктов в Украине точно хватит до следующего посевного сезона. В целом, еще два года можем спать и есть спокойно, но вот цены в Украине вырастут до 20%.

Продукты
Продукты в Украине подорожают / УНИАН

Украине не угрожает продовольственный кризис, но цены на продукты существенно вырастут. В связи с эти украинцам стоит начать делать запасы. Об этом рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире ТСН в рамках телемарафона.

По прогнозам, продуктов в Украине точно хватит до следующего посевного сезона.

"Мы полностью обеспечены всем необходимым. Могу сказать о том, что ситуация с продовольствием значительно лучше, чем ситуация с энергонезависимостью. Мы были обеспечены еще в начале года, как минимум на 2022-2023 годы, плюс этот урожай. Думаю, мы еще два года можем спать и есть спокойно. Возможно, у нас не будет хватать отдельных культур, но это было, например, весной, тогда многие говорили: а будет ли у нас черешня, абрикос и все остальное? Ситуация очень хорошая с количеством, а вот с ценой – это уже другой вопрос. Здесь влияют инфляционные процессы", — сказал он.

Дорошенко добавил, что цена на борщевый набор вырастет.

"Ситуация с борщевым набором будет такая, как с общей инфляцией, то есть, если в начале года в государственный бюджет мы закладывали 7%, то потом инфляция выросла до 20%", — добавил он.

Эксперт посоветовал украинцам делать запасы продуктов, которые будут продавать по старым ценам осенью.

"Дальше все будет дорожать", – отметил он.

Как сообщал Главред, в Украине за последние две недели рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозирует, что цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

Другие новости:

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