Украинцев освободят от уплаты "налога на огород": кому повезет

Налог для владельцев земельных участков должен вывести из тени сельскохозяйственный рынок. Такую цель ставили перед собой законодатели.

При этом новые налоговые обязательства будут касаться владельцев земельных участков, сообщает Первый деловой телеканал.

От нового налога будут освобождены только дачники, работающие на небольших приусадебных участках, и аграрии, которые официально платят налоги за проданный урожай.

"За огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 гектара менее 1100 гривен налогов", – рассказали эксперты.

Налог на огород: кого освободят от уплаты

МНО не определяется для земельных участков, которые на 1 января 2022 года находились на территории дачных и садовых кооперативов, а также если орган контроля не вручил физическому лицу налоговое уведомление-решение в соответствующие сроки.

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За огороды, приусадебные участки и дачи не придется платить дополнительные налоги. Людям, которые предоставляют свою землю в аренду аграриям и добросовестно платят все налоги, тоже не стоит волноваться. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с одного гектара менее 1100 грн налогов, уточнили в Верховной Раде.

Как рассчитывают минимальное обязательство

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор по зарплате наемных работников.

В то же время если уплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодателю нужно доплатить в бюджет недостающую сумму. Это касается тех, кто арендует землю без официального оформления, а на сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га земли.

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