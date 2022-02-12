Украинцев предупредили о новом резком подорожании "молочки" / коллаж УНИАН

В Украине за последние четыре месяца значительно подорожала молочная продукция. Однако до конца I квартала 2022 года (январь, февраль, март) цены на молочку могут вырасти еще больше – на 8-10%.

"По прогнозам ученых "Института аграрной экономики", в среднем по всем видам молокопродуктов рост цен в I квартале 2022 года может составить в пределах 8-10%, по продуктах неглубокой переработки – на 3-5%. То есть превысит темпы роста, что сложились во ІІ полугодии 2021 года", – рассказал заведующий отделом Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Леонид Тулуш в комментарии Obozrevatel.

По словам эксперта, одна из ключевых причин подорожания, которое наблюдалось в последние месяцы, – рост стоимости молока-сырья в Украине во ІІ полугодии 2021-го (почти на 12%).

"Рост цен на молоко-сырье, составляющее от 60% до 80% в структуре себестоимости молокопродуктов, является общемировой тенденцией, как и в отношении других продуктов питания", – указал Тулуш.

Он отметил, что в среднем по странам ЕС молоко-сырье подорожало на 16%.

Реклама

Тулуш подчеркнул, что молокоперерабатывающие предприятия в октябре-декабре прошлого года работали с низкой рентабельностью, а некоторые из них закончили квартал с убытком. Поэтому компании заинтересованы в повышении цен на свою продукцию.

Ранее сообщалось, что в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

Кроме того, эксперты прогнозируют в Украине сумасшедший рост цен на хлеб в 2022 году. Согласно прогнозам, хлебобулочные изделия кардинально прибавят в цене ближе к осени.

Читайте еще: