Украинцев заставят платить больше: какие тарифы взлетят в 2021 году

Тарифы в Украине взлетят в 2021 году / РБК-Украина

Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа (абонплату) с 1 января 2021 года.

В среднем цены вырастут на 80%, говорится в в проектах постановлений, опубликованных на сайте регулятора.

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Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Причем для некоторых – цена на доставку топлива может вырасти почти втрое.

К примеру, для Тернопольгоргаз тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопольгаза – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Согласно процедуре, потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожаетОбратим внимание, что решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа, цена которой формируется на рыночных принципах, а потребители, при возможности могут, свободно выбирать себе любого поставщика из наявных. В связи с этим в настоящее время в каждом регионе и у каждого облгаза – свой тариф на кубометр доставки газа.

Тарифы на воду 2021: сколько заплатят украинцы

Ранее в НКРЭКУ также предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине.

В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%.

Как говорится в материале Канала 24, 1 кубометр водоснабжения и водоотведения с учетом НДС обойдется потребителям дороже:

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): - 44,88 грн за кубометр;

Водоканал в Ужгороде-37,78 грн;

Полтававодоканал - 32,1 грн;

Николаевводоканал - 31,95 грн;

Житомирводоканал: 29,87 грн;

Инфоксводоканал (Одесса) - 29,52 грн;

Херсонский водоканал - 28,99 грн;

Ровнооблводоканал - 28,21 грн;

Черниговводоканал -27,85 грн;

Харьковводоканал - 26,33 грн;

Сумской гороводоканал-26 грн;

Черкассыводоканал - 25,6 грн;

Ивано-Франковскводоэкотехпром - 25,5 грн;

Хмельницкводоканал - 25,15 грн;

Киевводоканал - 24,99 грн;

Днепрводоканал - 24,86 грн;

Луцкводоканал - 24,14 грн;

Запорожский водоканал - 23,93 грн;

Винницаоблводоканал - 23,28 грн;

Черновцыводоканал - 22,68 грн;

Львовводоканал - 22,58 грн.

Добавим, что это еще не окончательные тарифы, однако вполне вероятно, что именно такие цифры (они указаны без НДС) украинцы увидят в своих платежках в 2021 году.

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