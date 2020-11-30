Украинцев заставят платить больше: какие тарифы взлетят в 2021 году

Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов.
Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа (абонплату) с 1 января 2021 года.
В среднем цены вырастут на 80%, говорится в в проектах постановлений, опубликованных на сайте регулятора.
Рост газовых тарифов: что подорожает
Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Причем для некоторых – цена на доставку топлива может вырасти почти втрое.
К примеру, для Тернопольгоргаз тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопольгаза – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.
Согласно процедуре, потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.
Читайте такжеУкраинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожаетОбратим внимание, что решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа, цена которой формируется на рыночных принципах, а потребители, при возможности могут, свободно выбирать себе любого поставщика из наявных. В связи с этим в настоящее время в каждом регионе и у каждого облгаза – свой тариф на кубометр доставки газа.
Тарифы на воду 2021: сколько заплатят украинцы
Ранее в НКРЭКУ также предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине.
В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%.
Как говорится в материале Канала 24, 1 кубометр водоснабжения и водоотведения с учетом НДС обойдется потребителям дороже:
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): - 44,88 грн за кубометр;
- Водоканал в Ужгороде-37,78 грн;
- Полтававодоканал - 32,1 грн;
- Николаевводоканал - 31,95 грн;
- Житомирводоканал: 29,87 грн;
- Инфоксводоканал (Одесса) - 29,52 грн;
- Херсонский водоканал - 28,99 грн;
- Ровнооблводоканал - 28,21 грн;
- Черниговводоканал -27,85 грн;
- Харьковводоканал - 26,33 грн;
- Сумской гороводоканал-26 грн;
- Черкассыводоканал - 25,6 грн;
- Ивано-Франковскводоэкотехпром - 25,5 грн;
- Хмельницкводоканал - 25,15 грн;
- Киевводоканал - 24,99 грн;
- Днепрводоканал - 24,86 грн;
- Луцкводоканал - 24,14 грн;
- Запорожский водоканал - 23,93 грн;
- Винницаоблводоканал - 23,28 грн;
- Черновцыводоканал - 22,68 грн;
- Львовводоканал - 22,58 грн.
Добавим, что это еще не окончательные тарифы, однако вполне вероятно, что именно такие цифры (они указаны без НДС) украинцы увидят в своих платежках в 2021 году.
Рост цен на газ: что было ранее
- Напомним, средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 грн до 7,16 грн за куб. м.
- С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
- Платежку за транспортировку газа получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.
- 24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.