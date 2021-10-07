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Украинцы смогут получать вторую пенсию: кому положена выплата

7 октября 2021, 19:57

Украинцы уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию.

Пенсии
Пенсии в Украине / УНИАН

Украина будет вводить обязательную накопительную пенсионную систему, при этом не создавая дополнительных нагрузок на сотрудников и работодателей.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, систему введут по формуле 1+1. Накопление будут взыматься и с работодателя и с компании.

Как рассказал глава правительства, вторые пенсии в стране могут ввести уже в 2023 или 2024 году.

"Мы будем вводить накопительную пенсионную систему по формуле 1+1, то есть по НДФЛ будет забираться одна частица, по ЕСВ вторая частица без нагрузки на бизнес, без нагрузки на людей, чтобы создать доверие", – сказал премьер, передает Экономическая правда.

Граждане уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию. Отчисления будут обязательными для всех работающих, в результате при достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.

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В то же время в Минфине предлагают создать новый орган для страхования рисков в системе обязательного накопительного пенсионного обеспечения. Такой орган может быть аналогом Фонда гарантирования банковских вкладов.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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