Украинцы заплатят за украинский газ по европейским ценам - эксперт

Украинцы продолжат платить на свой газ по европейским рыночным тарифам / УНИАН

Продление Кабмином специальных обязательств по газу до 1 мая 2021 года фактически означает, что население будет получать украинский газ по цене европейского, в стоимость которой также включена и доставка.

Об этом сообщил общественный активист, глава Жилищного фонда Украины Александр Скубченко, отметив, что Кабмин продлил на год, до 1 мая 2021, спецобязательства по газу.

"То есть газ, который государственная Укргаздобыча добывает в Полтавской области, нам и дальше будут продавать по цене, будто купили этот газ в Европе, да ещё и доставку этого газа в Украину оплатили — по формуле "Амстердам+", - отметил он.

Таким образом, объясняет эксперт, цена на газ как сейчас, так и в ближайшем будущем, будет зависеть от рыночной конъюнктуры в Амстердаме,

"И здесь все должны понимать, что снижение цены на газ в Украине - это не заслуга президента, Кабмина или Нафтогаза. Это снижение цены газа на бирже в Амстердаме. Зимой станет газ дороже в Европе - автоматически и у нас. Власть не гарантирует цену для нас, потребителей, следующей зимой. Цена на газ - не экономически обоснована, а спекулятивна", - добавил эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, по его словам, власть может сделать шаг в направлении снижения цены.

"Если принудят хотя бы тарифы на отопление снизить с учётом даже спекулятивной цены газа, может, и тариф на отопление станет меньше. А не как этой зимой. Но это не точно", - добавил Скубченко.

Ранее в Нафтогазе отчитались о 15% падении оптовой цены на газ для нужд украинцев. Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев также заверил, что политика снижения цен в мае продолжится.